Суд разрешил продажу имущества «Одессапродконтракт»

Верховный Суд удовлетворил иск Национального банка о взыскании имущественного комплекса «Одессапродконтракт» по долгам «Имэксбанка», что даёт право осуществить исполнительное производство по принудительной реализации залогового имущества «Одессапродконтракт» залоговой стоимостью 150,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решения Хозяйственного суда Одесской области и постановление Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда, которыми удовлетворён иск Национального банка Украины к ПАО «Одессапродконтракт» об обращении взыскания на целостный имущественный комплекс предприятия в счёт погашения задолженности по кредитам АО «Имэксбанк», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это судебное решение даёт право «возобновить ранее остановленное на время рассмотрения кассационной жалобы исполнительное производство по принудительной реализации залогового имущества ПАО «Одессапродконтракт» путём его продажи на публичном аукционе».

По словам руководителя управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента Национального банка Сергея Бойко, полученные в случае продажи средства будут направлены на погашение кредитной задолженности Имэксбанка перед Национальным банком.

В Нацбанке отметили, что ПАО «Одессапродконтракт» является одним из имущественных поручителей по обязательствам АО «Имэксбанк» Леонида Климова перед Национальным банком по предоставленным в 2008-2009 годах на срок до конца июля 2016 года кредитам рефинансирования в общей сумме 3,395 млрд грн.

Залоговая стоимость целостного имущественного комплекса ОАО «Одессапродконтракт» составляет 150,4 млн грн.

Поскольку Имэксбанк не выполнял обязательства по кредитам, Национальный банк в 2016 году обратился в Хозяйственный суд Одесской области по поводу обращения взыскания на предметы ипотеки, переданные ПАО «Одессапродконтракт» для обеспечения выполнения кредитных обязательств.

Суд удовлетворил иск Национального банка. Не согласившись с этим судебным решением, ОАО «Одессапродконтракт» обжаловало его в судебных инстанциях. Однако апелляционный суд, а затем Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда поддержали правовую позицию НБУ. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит .

Для справки. Национальный банк Украины 26 января 2015 года принял решение об отнесении АО «Имэксбанк» к категории неплатёжеспособных.

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