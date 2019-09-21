В поисках крайнего: подозревают главного инженера сгоревшего в Одессе отеля

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении главному инженеру отеля «Токио-Стар» в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Прокуратура Одесской области совместно с ГУНП в области сообщили о подозрении в соответствии с требованиями Закона главному инженеру отеля «Токио-Стар» в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст. 70 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что с 2009 года этот гражданин фактически отвечал за исправность систем и подбор на работу лиц, которые должны были ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование, а также руководил работой этих людей. Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в отеле. В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам учреждения.

Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям хозяйственная деятельность учреждения годами велась с существенными нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работа отеля была прекращена.

В течение 2013 — 2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности отеля, владельцами осуществлён ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого

учреждения под видом новых субъектов хозяйствования.

Отмечается, что в июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения приняты не были. В результате этого вследствие трагического пожара в августе в отеле погибли люди.

Как сообщала Одесса News, пожар в одесской гостинице «Токио-Стар» произошёл в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, ещё 10 пострадали. 20 августа арестован на 60 суток владелец гостиницы Вадим Чёрный, которому прокуратура инкриминирует статью о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. 2 сентября облпрокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля Сергею Дурачу, который скрывается от следствия. 11 сентября судом наложен арест на имущество Чёрного. 13 сентября суд санкционировал арест на 60 суток администратору одесского отеля «Токио Стар» без права на залог.