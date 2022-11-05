Суд арестовал имущество руководителей АО «Мотор Сич» стоимостью почти 1 млрд грн

Суд арестовал имущество руководителей АО «Мотор Сич» общей стоимостью почти 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

«В ходе расследования уголовного производства наложен арест на имущество президента АО «Мотор Сич» и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Общая сумма арестованных корпоративных прав и активов — недвижимости, транспортных средств и денежных средств подозреваемых — составляет почти 1 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что арестованы, в частности, 100% корпоративных прав финучреждения ПАО «Мотор Банк», которое принадлежит руководителю «Мотор Сичи», а также пакеты акций нескольких украинских предприятий.

Как сообщала Одесса News, 23 октября Служба безопасности Украины задержала президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия, которых подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

Задержание произошло в рамках уголовного производства о незаконных поставках со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По данным следствия, должностные лица наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолётов.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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