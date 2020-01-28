Подозреваемый в убийстве одесской девочки не признаёт свою вину

27 января в Раздельнянском районном суде Одесской области состоялось очередное заседание по делу 23-летнего Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из пгт Ивановка.

Как сообщает Пушкинская, «в начале заседания адвокат пострадавших Рубен Степанян сообщил, что его подзащитные подали уточнённое исковое заявление. Речь идёт о возмещении 100 млн грн морального ущерба и 67 тыс грн — материального. Они просят возместить деньги, потраченные на топливо, так как на суды в Раздельную из Ивановки добираются самостоятельно. Возмещённые деньги, по словам адвоката, пойдут на благотворительные цели».

Адвокат подозреваемого Денис Загорнюк заявил, что Тарасов полностью не согласен со стороной обвинения. Свою вину она не признаёт и считает, что правоохранители заставили его признаться в убийстве.

Тарасову продлили меру пресечения — до 26 марта он останется в СИЗО. Ни Тарасов, ни его адвокат, несмотря на заявление о невиновности, против содержания в изоляторе не возражали.

Отмечается, что дело по сути суд начнёт рассматривать 6 февраля, но уже в закрытом режиме. Такое решение принял суд, рассмотрев ходатайство прокурора Олега Камышана, объясняя это соответствием статье 27 Уголовно процессуального кодекса Украины — о чести и достоинстве малолетнего ребёнка. Его поддержали потерпевшие.

Тарасов и его защитник были сторонниками открытых заседаний. «Мне нечего бояться, я поддерживаю своего адвоката. Мне сказали, что если суд будет закрытый, меня просто посадят, без доказательств», — прокомментировал обвиняемый.

Желание Тарасова провести заседание в открытом порядке сестра погибшей Марина Лукьяненко объяснила страхом перед наказанием. «Ему страшно стало. Понимает, что больше жизни не будет и его там убьют», — рассказала она.

Перед началом заседания Тарасов рассказал журналистам, что его вынудили сознаться в убийстве. Его якобы избивали на протяжении 4 часов, угрожали физической расправой ему и его близким. Тарасов рассказал, что сейчас он сидит в общей камере с еще трёмя людьми. В СИЗО ему никто не угрожает и не избивает — ни сокамерники, ни правоохранители.



Как сообщала Одесса News, Даша Лукьяненко пропала 13 июня по дороге в танцевальный кружок. 19 июня её тело нашли в выгребной яме во дворе частного дома Николая Тарасова. По данным следствия, он затащил девочку к себе в дом и пытался изнасиловать, но у него не произошла эрекция. Тогда он ударил ребёнка острым предметом, а чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в выгребной яме.

Николаю Тарасову инкриминируют 4 статьи: покушение на изнасилование несовершеннолетней, незаконное лишение свободы, убийство ребёнка и надругательство над телом погибшей. Ему грозит пожизненное заключение. Также прокуратура ходатайствовала о проведении комплексной психиатрической экспертизы Тарасова.

Фото и видео: Пушкинская