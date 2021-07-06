Как полицейские из Одессы опекали женщин с низкой социальной активностью

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении полицейского-водителя одного из батальонов Управления полиции охраны в Одесской области, бывшего охранника этого батальона, а также двух их сообщниц, подозреваемых в сутенёрстве.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что с начала 2020 года полицейские вместе с сообщницами решили заняться противоправным заработком в сфере предоставления услуг сексуального характера.

Общий «бизнес» дельцы вели в помещениях в центре Одессы согласно предварительно распределённых обязанностей.

Так, «руководитель» прибыльного «дела» осуществляла подбор помещений, удобных для организации притонов, и обеспечивала их функционирование, вела финансовые вопросы. «Администратор» салона интимных услуг предоставляла рекламные объявления в сети Интернет, осуществляла подбор женщин с привлекательной внешностью, которые предоставляли сексуальные услуги, проводила с заинтересованными лицами собеседования с определением условий «работы» и принимала заказы от клиентов.

Правоохранители, в свою очередь, сопровождали девушек по адресу заказчика, обеспечивали их охрану и безопасность, контролировали время, проведённое с клиентом, и получение денег за предоставленные «услуги». А также распределяли средства между всеми участниками противоправной деятельности.

Клиентам предоставляли возможность выбрать себе «временную спутницу» заранее, посылая на мобильные мессенджеры фото девушек в белье.

Услуги своих «работниц» дельцы оценивали в 100 долларов США в час.

Сейчас полицейские уволены из правоохранительных органов.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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