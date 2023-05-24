В финансировании партии «Слуга народа» выявили признаки уголовного преступления

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления в финансировании партии «Слуга народа» и направило соответствующую информацию в Нацполицию.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Агентство выяснило, что три человека сделали денежный взнос на счёт партии «Слуга народа» на общую сумму 2 млн 896 тыс. грн. Но НАПК установило, что эти граждане не имели соответствующих доходов для таких взносов.

«Это может свидетельствовать о том, что лица, которые осуществили взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, которые намеревались сохранить анонимность финансирования политической партии», – говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством не допускаются взносы в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом.

НАПК направило заключение о совершённом уголовном правонарушении в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований по уголовному преступлению и проведения досудебного расследования.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк посетила Одессу.

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