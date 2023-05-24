Украинская разведка знает всё, что происходит в Белгородской области РФ

Украинская разведка полностью владеет информацией о происходящем в Белгородской области РФ и отмечает положительное отношение местного населения к повстанцам.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов, пишет Укринформ.

«Украинской разведке известно, что происходит на Белгородщине, но официальные заявления будут давать представители самих подразделений организации РДК («Русский добровольческий корпус», – ред.) и легиона «Свобода России». Что касается событий на Белгородщине, то со стороны оккупационных властей там наблюдается паника, хаос и неопределённость», — отметил Юсов.

Он отметил, что среди интересных моментов – положительное отношение жителей Белгородской области к повстанцам.

«Большая лояльность к представителям «РДК», к легиону «Свобода России» от жителей Белгородщины – восприятие их посылов, их ключевых сообщений. И, собственно, та происходившая эвакуация была не от представителей «РДК» и Легиона, а началась она после нанесения армией артиллерийских ударов по домам рядовых белгородцев. Поэтому такое отношение к оккупационным властям», — заявил Юсов.

Представитель украинской разведки отметил, что повстанцы — граждане РФ, которые у себя дома защищают конституционный строй, и в их действиях гораздо больше легитимности, чем у режима Путина, фактически проводящего внутреннюю оккупацию РФ. И то, что сейчас фильтрационные мероприятия режим Путина проводит уже не только на оккупированных территориях, но и на территории РФ, говорит о преступности режима.

Юсов считает, что действия российских добровольцев могут иметь цепную реакцию в других регионах РФ с привлечением большего числа людей.

Как сообщала Одесса News, в понедельник в Белгородской области России начались взрывы. Впоследствии «РДК» и Легион «Свобода России» заявили, что ведут освободительную борьбу за свержение путинского режима и свободу для своего народа.

В этой связи в Госдепе отметили, что Соединённые Штаты не обеспечивают Украину возможностями для нанесения ударов за пределами её территории и не поощряют украинское руководство к этому. Но подчеркнули, что Украина сама принимает решения, как ей вести боевые операции.

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