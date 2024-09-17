Зеленский провёл заседание Ставки: дроны, центры подготовки ВСУ, энергетика

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Заслушал сведения об обстановке на фронте, а также детальные доклады обеих наших разведок – СВР и ГУР – о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах. Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях», — проинформировал Президент.

«Для нас важно, что в России ухудшается восприятие войны – восприятие результатов путинской политики. Работаем над тем, чтобы реальность всё-таки преодолела российскую пропаганду. Конечно, готовимся и к тем вещам, которые Россия собирается делать дальше в боях на фронте», — сказал позже в вечернем видеообращении Зеленский.

Вторым вопросом повестки дня на заседании Ставки был анализ текущего состояния готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры и уточнение календаря завершения работ.

Также был рассмотрен вопрос о работе центров боевой подготовки украинских защитников.

«Центры боевой подготовки. Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мер для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает», – написал он.

По словам президента, также говорили о беспилотниках.

«Неизменно работаем, чтобы у Украины было достаточно сил и средств для производства и поставки дронов. Как бы в мире ни изменялась ситуация, изменялись обстоятельства, украинские воины должны получать всё то, что необходимо для успешных наших защитных и активных действий. Обеспечение дронами – это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, и я благодарю всех, кто с этим работает. Особенно тем, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами», — сказал Верховный Главнокомандующий.

«Некоторые крупнейшие государства – экспортёры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими», – добавил он.

Для справки. Ставку Верховного Главнокомандующего Зеленский создал 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора России.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки, которое прошло 9 сентября и где рассматривались вопросы военной ситуации на фронте, энергетики и военных поставок.

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