РФ выпустила 25 ноября более 70 дронов по Киеву

В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных беспилотников.

Об этом в Telegram заявил Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук.

По его словам, основным направлением вражеского удара стал Киев.

«Запущено около 75 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. 71 – уничтожен противовоздушной обороной! Спасибо всем за защиту этой ночью!», – написал Олещук.

Отдельно он отметил боевую работу мобильных огневых групп Воздушных сил и сил обороны Украины. «Около 40% уничтоженных целей в их активе!» – подчеркнул Командующий.

В пресс-службе Воздушных сил уточнили, что в Днепропетровской области также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Ночью противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской. К отражению воздушной атаки были привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку российских беспилотников на Киев 25 ноября, подчеркнув, что РФ выпустила более 70 дронов по столице накануне дня памяти жертв Голодомора.

«Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать», – написал Зеленский в Telegram.

Президент отметил, что силы обороны сбили большую часть беспилотников. «К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону и сбивать больше», – добавил он.

По данным Минэнерго Украины, в результате вражеской атаки без света в столице остались 77 жилых домов и 120 учреждений. Тревога в Киеве продолжалась более шести часов. В результате падения обломков сбитых беспилотников в разных районах города зафиксированы повреждения зданий, произошли пожары в помещении детсада, в жилом доме и нежилых помещениях, разрушена часть пятиэтажки, где спасатели проводят работы по деблокированию двух женщин из-под завалов .Пострадал 11-летний ребёнок, в Соломенском районе – ещё двое пострадавших.

Одесса News информировала, что по данным реестра повреждённого и уничтоженного имущества с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года, в Одесской области разрушения получили 2 711 объектов, в том числе 4 объекта государственного управления, 47 – энергетики, 125 – культурного наследия и туризма, 42 образовательных учреждения, 2 – по предоставлению муниципальных услуг и 64 объекта индустрии.

Фото: УНИАН, ГУ ГСЧС в Киеве

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