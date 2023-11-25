В Одессе почтили память жертв голодоморов

По традиции, в последнюю субботу ноября, в Одессе проведён ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», память жертв голодоморов почтили минутой молчания.

Для справки. Украинцы в ХХ веке пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Украина потеряла миллионы человеческих жизней. В 2006 году Законом Украины Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом Украинского народа. Не обошла эта трагедия и Одесскую область. По предварительным данным, количество жертв Голодомора 1932–1933 годов на Одесщине достигает почти 300 тысяч человек. Больше всего пострадали северные районы области, в частности, тогдашние территории Березовского, Любашевского, Кодымского, Савранского, Балтского районов, где потери составили до 40 процентов населения.

Второй год чествование памяти жертв сталинского режима происходит во время полномасштабной войны России против Украины. Современные российские военные преступники пытаются повторить в нашей стране то, что делали их предшественники: тотальный контроль, террор, депортации, изъятие имущества и продовольствия.

В 16.00 в стране пройдёт Общенациональная минута молчания. Зажгите в это время в своих домах огоньки свечей, как проявление скорби.

Фото: «Одесса», Одесса. Официально/Telegram

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