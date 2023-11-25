В Одессе будут судить пособницу врагов, за деньги «сливавшую» им информацию о ВСУ

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Одессы по факту государственной измены.

Следствием установлено, что обвиняемая за регулярное денежное «вознаграждение» присылала сотруднику российских разведывательных органов через Telegram координаты пребывания военнослужащих ВСУ в Одессе и Николаеве, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что спецслужбы страны-агрессора также интересовала информация о деятельности и уязвимых местах военных объектов и подразделений ВСУ, гуманитарного обеспечения и энергетической инфраструктуры.

За эти «услуги» информатор получала вознаграждение в криптовалюте на электронный кошелёк. Сумма зависела от ценности информации – от 50 до 500 долларов США.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности предательницы.

По ходатайству прокурора обвиняемая находится под стражей.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года киберспециалисты Службы безопасности задержали ещё одну осведомительницу российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары России по территории Одесской области.

Фото: Одесск облпрокуратура

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