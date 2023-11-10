СБУ задержала в Одесчине корректировщицу, наводившую ракеты на «зерновой коридор»

Киберспециалисты Службы безопасности задержали ещё одну осведомительницу российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары России по территории Одесской области.

Об этом сообщает СБУ в Одесской области.

Среди основных целей врага были места базирования сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Чёрного моря. Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре региона с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе, — говорится в сообщении.

«Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российскую информаторшу, задокументировали её преступные действия и задержали. Установлено, что фигуранткой является жительница с. Приморское в Одесской области», — уточняют в СБУ.

По данным следствия, коммуникацию с агрессором она осуществляла через своего сына, проживающего в России и контактирующего с вражескими спецслужбами.

В ходе обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершённое в условиях военного положения); и ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников).

В настоящее время задержанная находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Одесса News информировала, что Малиновский районный суд Одессы в ноябре 2023 года признал назначенного оккупантами незаконного «губернатора Херсонской области» Владимира Сальдо виновным в государственной измене в условиях военного положения и заочно приговорил его к лишению свободы.

Фото: СБУ в Одесской области

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