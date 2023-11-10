Суд оставил Коломойского под стражей

Шевченковский районный суд Киева 10 ноября отклонил ходатайство адвокатов Игоря Коломойского об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Бизнесмена оставили под стражей, сообщает «Суспільне».

Адвокаты Коломойского подали ходатайство об изменении меры пресечения якобы из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного. Адвокат Александр Лысак заявлял, что защита подавала ходатайство, чтобы был доступ к врачам, но врачей не допустили.

Судья удовлетворила просьбу прокурора оставить ходатайство без рассмотрения. 24 октября в другом суде уже рассматривалось ходатайство о состоянии здоровья. Тогда Коломойского оставили под стражей, продлив меру пресечения ещё на месяц.

Сам Коломойский отказался комментировать решение суда. Адвокат Лысак со своей стороны сообщил, что следующее заседание должно состояться 16 ноября в Киевском апелляционном суде.

Одесса News информировала, что Коломойский находится под арестом по делу о мошенничестве и отмывании средств на сумму 570 млн грн. 7 сентября САП и НАБУ объявили ему о новом подозрении – в завладении 9,2 млрд грн из средств «ПриватБанка».

15 сентября Коломойскому сообщили ещё об одном новом подозрении: по статьям о незаконных действиях с платёжными карточками, электронными деньгами или другими средствами доступа к банковским счетам; завладение чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением; легализацию средств, полученных преступным путем. 15 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому, увеличив залог с почти 510 млн грн до 3,891 млрд грн.

25 сентября на рассмотрении апелляции защиты руководство и сотрудники телеканала «1+1» предложили суду выпустить Коломойского под их поручение, но суд не согласился.

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