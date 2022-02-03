Прокуратура подозревает одесского чиновника Госпродпотребслужбы в коррупции

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении главному специалисту одного из отделов Южного межрегионального Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе в совершении коррупционного преступления.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Выяснилось, что чиновник наладил преступную схему систематического получения взяток от граждан за беспрепятственное прохождение ветеринарно-санитарного контроля грузов – продуктов питания через таможенную территорию Украины.

От 100 до 250 долларов США за каждую партию пищевых продуктов коррупционер «оценил» разрешение на ввоз на территорию Украины груза без его полного ветеринарно-санитарного контроля.

Подозреваемый был задержан «на горячем» сразу после получения второй части взятки в сумме 800 долларов США.

В настоящее время решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года в Одессе разоблачён главный государственный инспектор одного из управлений Одесской таможни при получении 2600 долларов США неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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