Одесский таможенник задержан на взятке в $2600

В Одессе разоблачён главный государственный инспектор одного из управлений Одесской таможни при получении 2600 долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, таможенник требовал от гражданина ежемесячную плату за то, чтобы того не привлекали к административной ответственности за якобы совершённые этим гражданином правонарушения при пересылке и получении сигарет в почтовых отделениях Одессы.

Правоохранители задержали сотрудника таможни «на горячем» при получении очередной части взятки.

В настоящее время решаются вопросы о сообщении подозрения задержанному, избрании ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Для этого преступления закон предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года инспектор полиции Белгород-Днестровского ОП ГУНП в Одесской области приговорён к 6 годам тюрьмы за взяточничество.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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