Ещё один чиновник Одесской мэрии пойман на взятке

6 июля правоохранители задержали чиновника одного из коммунальных учреждений Одесского городского совета при получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, задержанный требовал 113 тысяч гривен взятки за непринятие мер к демонтажу двух торговых объектов в Суворовском районе Одессы и за содействие в продлении договоров аренды.

Чиновника задержали сразу после получения второй части неправомерных средств.

Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, после которых будут решены вопросы относительно объявления лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Название коммунального учреждения правоохранители не уточняют, однако, по информации СМИ, речь идёт о КУ «Муниципальная служба развития торговли», руководителем которого является Константин Кожухарь. Однако, речь идёт не о самом Кожухаре, а о его заме Андрее Мироненко.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника и государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Одессе, подозреваемых в коррупции.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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