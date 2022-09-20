В Одессе задержан информатор, работавший на Россию

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены, совершённой в условиях военного положения, и незаконного обращения с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый с мая этого года добровольно согласился сотрудничать с представителем военной разведки государства-оккупанта в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

«Он лично наблюдал за перемещением военной техники Вооружённых сил Украины по территории Одесской области и изыскивал места дислокации украинских защитников. Собранные данные по разведке местонахождения и координат подразделений, сил и средств ВСУ передавал с помощью одного из мессенджеров», — говорится в сообщении.

Информатора задержали при выполнении очередного вражеского задания.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли боеприпасы, в том числе корпус гранаты РГД-5, запал УЗРГМ, тротиловую шашку 400 г, электродетонатор ЭДР.

По ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года правоохранители разоблачили сторонника «русского мира» из Южненской объединённой территориальной громады, который на враждебном сайте восхвалял россиян и оправдывал их вооружённую агрессию против Украины.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, СБУ в Одесской области/Facebook

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