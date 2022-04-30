Российские захватчики похитили в Мелитополе коллекцию скифского золота

Российские оккупанты похитили во временно захваченном Мелитополе коллекцию скифского золота.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает Укринформ.

«Орки добрались до нашего скифского золота. Это одна из самых больших и дорогих коллекций, которая была в Украине, и сегодня нам не известно, куда они её отправили, спрятали или украли. Нам неизвестна судьба, но, конечно, это украденное золото у нашей громады, и надеюсь, что нам удастся его вернуть», – сказал он.

Ранее в пророссийских пабликах появилось видео о том, как оккупанты якобы нашли тайник с золотой коллекцией, спрятанной украинскими властями.

Глава Запорожской облвоенадминистрации Александр Старух сообщал, что ещё в марте самые ценные коллекции, представлявшие собой историко-культурную ценность, из Запорожской области были вывезены в другие регионы Украины. Речь шла, вероятно, об экспонатах Запорожского краеведческого музея и Запорожского художественного музея.

Мелитополь в это время уже был временно захвачен РФ. Город находится под контролем России с 26 февраля.

Кстати. 60-тысячная коллекция Мелитопольского краеведческого музея охватывала огромный пласт истории украинской истории от древнейших времён до современности. Самыми ценными экспонатами считаются скифское золото (четыре тысячи предметов) из Мелитопольского кургана, датируемые IV столетием до н.э. и нумизматическая коллекция, в которую помимо монет входят наградные и отличительные знаки, оружие разных исторических периодов.

Как сообщала Одесса News, из Музея краеведения и Художественного музея им. Куинджи в Мариуполе российские захватчики вывезли все ценные экспонаты, в том числе оригиналы картин Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.

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