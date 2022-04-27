Захватчики вывезли из музеев в Мариуполе полотна Куинджи и Айвазовского

Из Музея краеведения и Художественного музея им. Куинджи в Мариуполе российские захватчики вывезли все ценные экспонаты, в том числе оригиналы картин Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко в Теlegram..

«Оккупанты полностью вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея. В Мариуполе хранились семь оригинальных шедевров, которые, по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Наталией Капусниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично передала всё из рук в руки», — написал Андрющенко.

Куинджи, Осень

Он отметил, что директор музея передала захватчикам: оригиналы трёх картин Куинджи «Красный закат», «Осень», «Эльбрус»; оригинал картины Айвазовского «У берегов Кавказа»; два оригинала картины Дубовского – «Море» и «Ночь на Балтийском море»; оригинал Калмыкова «А. И. Куинджи». А также она передала бюст Куинджи работы скульптора Беклемишева и три уникальных иконы — Иисус Христос Вседержитель, Богоматерь с Младенцем; Иоанн Креститель.

Андрющенко рассказал, что Капусникова, кроме того, принимает участие в формировании абсолютно ложной информации об уничтожении музея бойцами полка «Азов» 15 марта.

Однако руководитель Департамента культуры Мариупольского горсовета Диана Трима именно 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией и может засвидетельствовать абсолютную ложь со стороны Капусниковой, подчеркнул советник мэра.

Как сообщала Одесса News, агрессия России вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь. Город продолжают защищать бойцы полка «Азов», украинская морская пехота и мотострелки.

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