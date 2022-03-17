Российские войска сбросили бомбу на театр в Мариуполе, где было порядка тысячи человек

16 марта российские оккупационные войска сбросили на Мариупольский драматический театр сверхмощную бомбу.

Об этом написал нардеп от «Батькивщины» Сергей Тарута и сообщила, ссылаясь на данные очевидцев, пресс-служба полка «Азов», который защищает город.

По информации пресс-службы «Азова», в драмтеатре от обстрелов укрывались около тысячи мирных жителей Мариуполя.

«Драмтеатр, культурный центр города, был определён местом сбора беженцев, потерявших жильё и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определённое место», – подчеркивают авторы сообщения.

Число погибших и раненых пока неизвестно. Сейчас продолжаются жестокие бои, пишет Тарута, подчёркивая, что к завалам никто не может добраться.

«Мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!» – написал он.

Информацию о бомбёжке театра подтвердила пресс-служба горсовета Мариуполя, сообщив, что от удара разрушена центральная часть здания, обломками завален вход в бомбоубежище.

«Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которыми российские оккупанты уничтожают мирное население украинского города у моря. В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это совершенно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственной целью российской армии является геноцид украинского народа. Сколько бы ни прошло времени, мы никогда не простим ни одной жертвы, ни капли крови, пролитой из-за этой безумной войны. Мы никогда не простим и никогда не забудем», – подчеркнули в горсовете.

Как пишет в Facebook cоветник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко, последствия удара свидетельствуют, что на театр была сброшена 1000-килограмовая авиабомба. Это убежище, по его словам, было крупнейшим в городе.

«Вероятность добраться для разбора завалов низкая из-за постоянных обстрелов и бомбардировок города. Это не преступление. Это не геноцид. Просто мир ещё не придумал слов, которые способны описать преступления России», – подчеркнул он.

По сообщению агентства Reuters, «русские разбомбили Мариупольский драмтеатр, несмотря на огромные надписи «ДЕТИ».

Частная американская компания Maxar Technologies распространила спутниковые снимки, которые, по её словам, были собраны 14 марта и показали слово «дети» большим шрифтом на русском языке, нарисованное на земле возле Мариупольского драматического театра с красной крышей». Maxar заявил, что распространит новые изображения театра, как только они появятся.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осаждённого Мариуполя остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но Андрющенко предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

По оценкам властей, в городе остаётся примерно 350 тыс. человек.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы «пробить коридор» из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Около трёх недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях. 16 марта российские оккупанты обстреляли из «Градов» колонну гражданских, которые эвакуировались из города.

Как сообщала Одесса News, ежедневно в 9 часов утра на всей территории нашего государства минута молчания памяти украинцев, отдавших свою жизнь на войне с российскими оккупантами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.