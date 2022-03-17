Мэр Одессы дал интервью The Washington Post

Одесский городской голова Геннадий Труханов дал интервью всемирно известному изданию The Washington Post.

Видео с интервью размещено на официальном сайте города.

«Для Одессы стало шоком, что Россия напала на Украину. Одесса в основном русскоговорящий город. Здесь помнят и чтят историю героев Второй мировой войны. У нас не сносили памятники, мы с уважением относимся к нашей истории. Нас не надо спасать, нас не надо освобождать. Мы никого об этом не просили», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Одессу посетил известный французский журналист, философ и писатель Бернар-Анри Леви.

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