СБУ задержала предателя из Рени, наводившего удары дронов на юге Одесщины

СБУ задержала российского агента, который «наводил» удары дронов-камикадзе на юге Одесской области.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Отмечается, что вражеский агент разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.

«В первую очередь, злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники. Кроме того, он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения», — говорится в сообщении.

В случае получения разведданных враг планировал использовать их для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

По данным следствия, предателем является житель города Рени, которого завербовали спецслужбы России после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлёвских взглядов, которые активно «афишировал» среди окружающих. Для выполнения враждебных задач российский агент скрытно наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию. Полученные сведения передавал захватчикам через анонимный Телеграмм-канал в виде «фотоотчёта» и пометок на электронной карте с подробным описанием «наблюдений».

В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

У задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами скрытой переписки с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершённая в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается также, что мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в порядке специального судебного разбирательства житель Одессы осуждён за создание террористической группы и организацию приобретения боевых припасов, получив 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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