На внеочередных парламентских выборах в Италии победила ультраправая партия

На внеочередных парламентских выборах, по предварительным подсчётам, побеждает партия Fratelli d’Italia («Братья Италии»), лидером которой является Джорджа Мелони.

Мелони объявила о победе утром 26 сентября, она, скорее всего, и станет новым премьером Италии, сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на CNN.

Американский канал назвал её самым ультраправым премьер-министром Италии со времён фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини.

«Настоящее время» отмечает, что партию Мелони журналисты и СМИ называют «неофашистами или постфашистами (в контексте итальянского фашизма)». По оценке медиа, нынешние взгляды «Братьев Италии» довольно радикальны даже для правых партий, но не выходят за рамки национал-консервативных и традиционалистских. «Девиз партии: «Бог, страна и семья» – описывает их довольно точно», – говорится в заметке.

«Европейская правда» пишет, что «Братья Италии» сейчас пытаются избавиться имиджа «неофашистов», в частности поддерживают Украину в войне с Россией.

В США заявили, что у них есть общие цели с победившим на парламентских выборах блоком правых партий, и они будут сотрудничать с новым правительством, о чём 26 сентября в Twitter написал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, среди таких целей – поддержка свободной и независимой Украины, соблюдение прав человека и построение устойчивого экономического будущего.

«Италия является жизненно важным союзником, сильной демократией и ценным партнёром», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Итальянской Республике Ярослав Мельник передал мэру Венеции г-ну Луиджи Бруньяро флаг Одессы — города-партнёра Венеции.

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