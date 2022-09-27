В Белом доме не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

США пока не наблюдают признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны России, однако воспринимают такую угрозу всерьёз.

Об этом сказала на брифинге в Белом доме спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.

«Что касается каких-либо признаков или шансов, пока мы не наблюдаем этого», — ответила спикер на вопрос, считает ли администрация США, что риск применения Россией ядерного оружия выше, чем в феврале или марте нынешнего года.

В то же время, она подчеркнула, что в Вашингтоне воспринимают эту угрозу очень серьёзно.

«Но мы не видим никакой причины, чтобы корректировать сейчас нашу собственную ядерную позицию», — отметила представительница Белого дома.

Отмечается также, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: американская администрация предупредила Кремль в частном порядке об «ужасных последствиях» для России в случае применения ею ядерного оружия в Украине.

Как сообщала Одесса News, США обсуждают как внутри страны, так и в диалоге с партнёрами план реагирования на действия со стороны РФ – такие, как например, применение ядерного оружия в Украине.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.