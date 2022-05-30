Стали известны некоторые подробности ракетного обстрела Одесской области

Оперативное командование «Юг» распространило официальное сообщение с некоторыми подробностями последних ракетных ударов по Одесской области.

«Ночью и на рассвете по Одесщине враг снова нанёс 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, решисты попали в тот самый разбитый ранее путь. Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет», — говорится в сообщении представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, опубликованном в Telegram.

Как и ранее сообщала Одесса News, ОК «Юг» подтвердило, что одна ракета сбита силами ПВО.

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