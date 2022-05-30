Пущенную с моря по Одесской области крылатую ракету сбили Силы ПВО

Утром 30 мая подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования «Юг» была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа «Х».

Об этом сообщил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Утром 30 мая враг нанёс ракетный удар по Одесской области. Сейчас все подробности уточняются. Информация будет сообщена позже. Но уже сейчас можно подтвердить официально, что зенитным подразделением воздушного командования «Юг» ракета была уничтожена. Спасибо нашим силам ПВО, которые стоят на защите нашего неба и нашей защиты», — сказал Братчук.

Стало известно также, что ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком по направлению Чёрного моря по Одесской области.

Как сообщала Одесса News, Украина получает пусковые установки наземного базирования и противокорабельные ракеты Harpoon для обороны от российского агрессора в Чёрном море.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod