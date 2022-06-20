116-е сутки войны на юге Украины: враг в обороне

На линии столкновения в южных районах Украины ситуация находится под контролем сил обороны.

Как сообщает в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в рапорте о военной ситуации за прошедшие сутки, враг держится оборонительных рубежей, но пытается проводить воздушную разведку, наносить артиллерийские и ракетные удары по тылу наших позиций и освобождённым населённым пунктам.

«Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. В районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса «воздух-воздух». Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки», — говорится в сообщении.

Одесская область в ночь с 18 на 19 июня вновь была атакована 2 ракетами типа «Оникс», выпущенными из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма. «Враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведёт боевые действия, чтобы оказывать психологическое давление на население и подрывать экономические и стратегические резервы государства. Силами противовоздушной обороны обе ракеты были сбиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочёл маневр и бегство под огнём достойного отпора.

В Николаевской области нашим зенитно-ракетным подразделением метко уничтожен беспилотный разведчик.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили: 28 военных, одна 152-мм пушка-гаубица, танк и 2 военных автомобиля.

В Чёрном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 больших десантных корабля.

Как сообщала Одесса News, по информации Оперативного командования «Юг», в ночь с 17 на 18 июня 2 ракеты «Оникс», выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были метко уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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