Жестокость: как на одесском ипподроме убивали лошадь

На одесском ипподроме в субботу, 18 июня, одна из лошадей сломала ногу.

Как сообщает Культурометр, несчастное животное после такой травмы обречено на страдания. В такой ситуации существует процедура безболезненного усыпления. Однако, на ипподроме не стали придерживаться процедуры, а решили поступить иначе.

Как сообщили в зоозащитной общественной организации “Закон природы” со ссылкой на очевидцев, лошади сначала перерезали горло, а затем повесили тушу на дереве на территории ипподрома и освежевали.

Происходило это рядом с площадкой, где детей учат верховой езде. После увиденного у многих отпало желание ездить на лошадях.

Зоозащитники написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животным. В социальных сетях одесситы возмущены таким отношением к животному, которое доверяло людям.

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