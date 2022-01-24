Приютские животные в Одессе нуждаются в нашей помощи

В субботу, 29 января, в Одессе пройдёт ЭкоРейс «4 лапы» в помощь приюту для животных по ул Вильямса, 43Г.

В ходе ЭкоРейса принимается вторсырьё:

бутылки ПЭТ (PET, маркировка 1): прозрачные, голубые, коричневые, зелёные, от подсолнечного масла или химии. можно не мытые, но обязательно сжатые (этикетки и крышки можно не снимать, можно крышки принести отдельно в пакете

бутылки и ёмкости от бытовой химии с маркировкой 2 HDPE. также — чистота не важна, крышки и этикетки оставляйте

макулатура: картон, бумага, книги, газеты, упаковки, чеки и лотки от яиц — можно коробки от пиццы со следами от еды. Не берётся: салфетки и картон, что не рвётся

алюминиевая банка от пищевых напитков (пиво, газировка).

Не принимаются консервные банки, аэрозоли, металлические крышечки и прочее.

График и время следования ЭкоРейса:

10:00-10:10 — ТЦ Семья (Семёна Палия, 93а)

10:50-11:00 — Центр, пл. Веры Холодной, 1/1 (со стороны паспортного сервиса)

11:10-11:20 — пр. Шевченко проспект, 4е, парковка Копейка

11:30-11:40 — Парк Победы (Маршала Говорова 10/5, парковка Таврия В)

11:55-12:10 — 5 ст Фонтана (вдоль Адмиральского проспекта, сквер Лётчиков)

12:25-12:35 — Дом Мебели (за магазином «Копейка» по адресу ул. Святослава Рихтера 2)

12:50-13:05 — Парк Горького (за кинотеатром вдоль ул.Варненская)

13:20-13:30 — ТЦ Вузовский (Люстдорфская дорога, 140/1, парковка)

13:45-13:55 — Радужный (Небесной сотни 4В офис 7, вдоль дороги)

14:05-14:15 — ТЦ Таировский (Академика Вильямса, 9-а, парковка)

Приют находится по адресу Ак.Вильямса 43Г. В нём почти 200 котов (в основном, котята) и 8 собак. Для приютских котов можете принести корма сухие (Josera, BonaCibo); мягкие, паштеты любых фирм, например, Friskas, Feliх, 4 Paws Club; для собак: сухой корм 4 Paws Club.

Также очень нужны пелёнки одноразовые, памперсы детские (самый маленький размер), любые новые шприцы и глазные мази (Флоксал, Тобрадекс, Тетрациклиновая).

Более подробная информация:https://www.instagram.com/p/CYot7n3IETr/?utm_medium=copy_link

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