Происшествия: Как в Рени козу спасали

В воскресенье, 7 января, на линию 101 поступило сообщение о том, что в Измаильском районе Одесской области, в городе Рени, на берегу реки Дунай под бетонными шпалами застряла коза.

Об этом информирует в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что спасатели с помощью специального инструмента и верёвки деблокировали животное и передали хозяйке.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года на трамвайных путях улицы Канатной в Одессе обнаружили погибших мужчину и собаку.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy