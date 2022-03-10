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  4. Погиб бывший народный депутат от «Народного фронта» из Рени Евгений Дейдей

Погиб бывший народный депутат от «Народного фронта» из Рени Евгений Дейдей

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Погиб бывший народный депутат от «Народного фронта» 34-летний житель Рени Одесской области Евгений Дейдей.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на жену Дейдея Дарью.

Дейдей родился 12 июня 1987 року в г. Рени, участвовал в акциях протеста во времена Оранжевой революции. В 2014 году стал координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1» Главного управления МВД Украины в Киеве. Также являлся помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева.

Одесса News сообщит об обстоятельствах гибели Евгения Дейдея.

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