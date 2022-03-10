Кулеба провёл переговоры с Лавровым

10 марта в рамках Анталийского дипломатического форума состоялась трёхсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Турции и России Дмитрия Кулебы, Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.

По итогам переговоров Дмитрий Кулеба дал пресс-конференцию.

Дмитрий Кулеба на переговорах с Сергеем Лавровым призвал к разблокированию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей из Мариуполя и поставкам в окружённый город гуманитарной помощи. Он также потребовал установления 24-часового перемирия для решения наиболее критических гуманитарных проблем.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что министр Лавров не был уполномочен предоставлять гарантии по обоим вопросам, но должен передать запрос украинской стороны военному командованию и коллегам в российских властях.

«Я услышал сегодня от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии» , – подчеркнул министр.

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