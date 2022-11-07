Омбудсмен встретился с родными защитников острова Змеиный, захваченных в плен

В Офисе омбудсмена Украины состоялась встреча с родственниками военнослужащих с острова Змеиный, захваченных в плен российскими захватчиками.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Теlegram.

«В стенах Офиса омбудсмена состоялось общение с родными военных с острова Змеиный, которые ныне находятся в плену. Также на встрече присутствовали представители Координационного штаба и Государственной пограничной службы Украины», — отметил он.

Во время встречи уполномоченный ВР призвал родственников сообщать в Офис омбудсмена любую известную им информацию об украинских военнослужащих.

Также стороны обсудили вопрос сложности возвращения из плена защитников Украины. «Ведь именно военные со Змеиного стали легендой этой войны — они приняли бой, когда многие были дезориентированы», — добавил омбудсмен.

Представители ведомств во время встречи сообщили, что из плена уже освобождены 30 военнопленных с острова Змеиный. По словам Лубинца, «в плену ещё остаются наши военные, которых мы обязательно освободим».

Офис омбудсмена продолжает нарабатывать механизмы сотрудничества с родственниками и обсуждать важные вопросы, касающиеся возвращения украинских защитников.

Кстати. С марта Украине удалось вернуть из российского плена 1031 человека. В частности, 29 октября были освобождены 50 украинских защитников, среди них моряк с острова Змеиный.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года отец защитника Змеиного из Вилково Одесской области, который до сих пор находится в плену, обратился к властям Украины.

Фото: Офис омбудсмена