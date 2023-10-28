В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Шеремет, светлая ему память

В Одессе провели в последний путь уроженца села Надеждовка Арцизской громады Одесской области Михаила Шеремета, погибшего на фронте.

Об этом сообщили в Арцизской громаде.

Михаилу было 27 лет. Он закончил Надеждовский лицей.

Очень хотел приехать домой к 1 сентября, чтобы отвести маленькую дочь в первый класс…

Похоронили Михаила в Одессе.

Одесса News сообщала, что 28 августа в Измаиле провели в последний путь стрелка пехотной роты солдата Сергея Байкова, героически погибшего за свободу и независимость Украины при исполнении своего военного долга в бою против российских оккупантов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Арцизская громада/Facebook

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