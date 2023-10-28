Временный коридор из/в порты Большой Одессы возобновил работу

После трёхдневной паузы 27 октября снова наблюдается движение судов во временном черноморском коридоре, объявленном Украиной.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные сервисов мониторинга движения судов.

Отмечается, что сразу 4 судна в пятницу направлялись на выход из одесских портов. Это суда Propus (флаг — Панама, судовладелец — Украина), Iasos (флаг Турции, владелец — Турция), Gloria G (флаг и судовладелец — Либерия), Manassa Queen (флаг — Панама, судовладелец — Румыния).

В украинские черноморские порты идут танкер Mavka, балкер Golden Arrow и судно для перевозки генеральных грузов Maranta.

По информации Минвосстановления в Facebook, 27 октября 4 балкера экспортировали почти 130 тыс. тонн зерна и 10 тыс. тонн металла для стран Африки, Азии и Европы. «В то же время в порты Одесса, Черноморск и Южный зашли 11 гражданских судов под загрузку почти 225 тыс тонн агро- и металлопродукции», — говорится в сообщении.

Всего коридором на вход воспользовалось 62 судна, 37 – уже экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА), несколько дней назад обвинившая «украинских чиновников» в препятствованию продвижения судов временным коридором извинилась «за возможные факты использования информации и заявлений для необоснованных и потенциальных обвинений» и назвала исчерпанным вопрос об экспорте украинского зерна» зерновым коридором», организованным Украиной.

Одесса News информировала, что 25 октября в Украинской зерновой ассоциации заявляли, что должностные лица необоснованно заблокировали движение судов морским коридором, который открыло Министерство инфраструктуры Украины и военные, и «каждый день простоя обходится Украине в миллионы, которые необходимы стране сейчас для победы». Также в УЗА призвали правительство Украины «вмешаться и как можно скорее решить проблему».

26 октября вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что информация об отмене или внеплановом прекращении работы временного украинского коридора является ложной. «Все имеющиеся маршруты, установленные ВМС Украины, действуют и используются гражданскими судами. Учитывая, что коридор был реализован в крайне сложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учётом военной ситуации и погодных условий», – подчеркнул Кубраков.

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