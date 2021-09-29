В Болгарии новый виток в истории с севшим на мель сухогрузом с удобрениями из Южного

В Болгарии отмечен новый виток в истории с севшим на мель сухогрузом Vera SU с грузом минеральных удобрений из Украины.

Министр транспорта и информационных технологий Болгарии Христо Алексиев на брифинге назвал эту ситуацию «преступной безответственностью», пишет USM.

«Допущено много ошибок, буду бескомпромиссен ко всем, кто не выполнил свою работу. Лично буду заниматься ситуацией. Единственное, что ещё можем сделать сегодня, — это дополнительно закрепить судно. Я договорился с ВМС, и они доставят четырёхтонные якоря, которые, надеюсь, позволят избежать дополнительного повреждения судна во время шторма, прогнозируемого синоптиками», — сообщил министр.

По его словам, теперь к операции привлекут иностранных специалистов — из Нидерландов.

Отмечается, что при попытке снять сухогруз с мели не выдержали буксировочные тросы. Эьт работы проводили службы исполнительного агентства «Морская администрация».

По сообщению Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов Болгарии, часть груза попала в море, что создаёт угрозу экологической безопасности. Также прекращена и разгрузка судна, поскольку она проводилась с нарушением технологии.

Как информировала Одесса News, утром 20 сентября в Чёрном море у берегов Болгарии из-за навигационной ошибки село на мель судно Vera Su, перевозившее удобрения c терминала Одесского припортового завода (порт Южный в Варну. Сухогруз начал протекать.

Кстати. Vera Su — сухогруз под флагом Панамы, построен в 1989 году. Порт приписки — Панама. Дедвейт — 3 217 тонн. Оператором судна является турецкая компания Кamer Marine.

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