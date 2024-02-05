За полгода работы морского коридора грузы из Украины экспортировало 661 судно 

С начала работы украинского черноморского коридора из портов Украины вывезли более 20 млн тонн грузов.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, проинформировала в Telegram пресс-служба министерства.

«За полгода работы украинского коридора из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 14,3 млн тонн – это продукция украинских аграриев.

«Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира. Порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. В январе было экспортировано 6,3 млн тонн, что почти равно довоенному уровню. Порты ожидают подхода ещё 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн тонн грузов», – озвучили данные Кубракова в Минвосстановления.

Одесса News информировала, что корабль с украинским зерном, отправленный из турецкого Самсуна в рамках программы Grain from Ukraine (Зерно из Украины), достиг Нигерии.

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