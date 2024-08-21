Порт «Южный» стал лидером по перевалке грузов

За год работы временного украинского черноморского коридора операторы крупнейшего отечественного порта «Южный» обработали 27,6 млн тонн грузов, что почти втрое больше, чем в рамках Зерновой инициативы с участием ООН, Турции и России, когда было перевалено 10,4 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной Администрацией морских портов Украины.

С сентября 2023 года до середины августа 2024 года в Южном было перевалено, в частности, 11,7 млн ​​т аграрных грузов и 15,9 млн т — других (руда и металлопродукция).

Отмечается, что вторым по объёмам перевалки среди портов Большой Одессы стал Черноморск. Здесь было перегружено 21,6 млн. т грузов. Из них 19,3 млн т – аграрных, и 2,3 млн т – других.

В порту «Одесса» за это время было обработано в общей сложности 15,2 млн т грузов, среди которых 12,5 млн т – АПК, 2,7 млн ​​т – других.

Что касается количества судов, то с начала работы черноморского коридора в порту «Южный» было обработано 645 судов (против 269 в рамках Зерновой инициативы), в порту Черноморск – 924 (против 409), Одесса – 777 (против 326).

Как сообщала Одесса News, в общей сложности, за год работы временного морского пути 2379 судов экспортировали украинские грузы в 46 стран мира. Общий грузооборот составил 64,4 млн т.

В августе 2023 года ВМС Украины объявили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов после прекращения в июле 2023 года зернового соглашения с участием ООН, Турции и России.

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