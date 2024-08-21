Одесский украинский театр им. Василько приглашает на открытие 100-го сезона

Свой 100-й юбилейный сезон украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько открывает премьерой спектакля «Вирій» по одноименной пьесе Натальи Игнатьевой.

Спектакль расскажет о драме женщин, проживающих войну. Каждая из них имеет за плечами сложный жизненный путь, и каждая решительно отправилась в свой путь. Капризная судьба сводит их на одной автобусной остановке, где редко обнажают душу незнакомцам, но что же делать, если ожидаемый транспорт никак не заберёт их отсюда?

«Ничего лучше, чем есть конфеты и устраиваться под открытым небом на ночлег, женщины не придумали. Но когда над ними простирается свободный другой путь — тот, что Млечный, в конце которого живёт Рид, нечего скрывать друг перед другом. А перед собой?» — говорят в театре о будущей премьере.

Зрителей ждут 24 августа в 16.00.

Стоимость билетов 350 гривен. Их можно купить здесь.

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