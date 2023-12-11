В Одесском ТЮЗе знают, кто приносит подарки Санта-Клаусу

Каждый год Санта-Клаус приносит подарки всем детям. А кто принесёт подарок самому Санте? Обидно будет, если он останется без подарка.

Чтобы Санта получил свой подарок к Рождеству, Малыш-Эльф, Бабушка Санты, Эльк и Мильке начали срочно искать старинный рецепт волшебного яблочно-ванильного пирога. В поисках утраченного рецепта они встречаются с разными героями сказок, заблудившихся в волшебном лесу.

Такую зимнюю сказку предлагают актёры Одесского театра юного зрителя 16 декабря.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно приобрести здесь.

Приходите к 11 часам.

Адрес: ул. Греческая, 48-а.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy