MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. Центр болгарской культуры в Одессе приглашает на новую выставку картин

Центр болгарской культуры в Одессе приглашает на новую выставку картин

picturepicture_16782972869151190414578_20288-Cropped.jpg

До 17 марта выставку живописи и акварели одесской художницы Татьяны Даневич-Потафеевой «Предчувствие счастливых перемен» представляет Центр болгарской культуры.

Татьяна работает на художественно-графическом факультете Одесского Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского.

Обещание зрителю, заложенное в названии экспозиции, правдивое — выходишь из зала с ощущением, что всё изменится к лучшему. Сплошной позитив!

Адрес: переулок Вице-адмирала Жукова, 9.

Фото Александра Синельникова

Чтобы узнать о самом важном, актуальном, интересном в Одессе и мире, присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 99

Смотрите также...

scroll to top