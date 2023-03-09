Центр болгарской культуры в Одессе приглашает на новую выставку картин

До 17 марта выставку живописи и акварели одесской художницы Татьяны Даневич-Потафеевой «Предчувствие счастливых перемен» представляет Центр болгарской культуры.

Татьяна работает на художественно-графическом факультете Одесского Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского.

Обещание зрителю, заложенное в названии экспозиции, правдивое — выходишь из зала с ощущением, что всё изменится к лучшему. Сплошной позитив!

Адрес: переулок Вице-адмирала Жукова, 9.

Фото Александра Синельникова

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