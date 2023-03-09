Одесская теннисистка победила венгерку на турнире в США

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская выиграла стартовый матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) – BNP Paribas Open – в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом $8,8 млн.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что за выход во второй круг соревнований Ястремская одержала победу над венгеркой Анной Бондарь — 6:3, 6:4.

«Поединок длился 80 минут», — говорится в сообщении.

Путёвку в 1/8 финала Ястремская разыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Даяна Ястремская не смогла пробиться в финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе (Катар), позже не выиграла турнир WTA 1000 в Дубае ОАЭ) и в марте в Остине (США).

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