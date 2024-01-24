Ястремская впервые в карьере вышла в 1/2 Australian Open, такого здесь не видели 46 лет

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (№96 WTA) 24 января в Мельбурне в 1/4 финала Australian Open-2024 в одиночном женском разряде обыграла чешку Линду Носкову (№50 WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Об этом сообщает официальный сайт WTA, пишет издание ГОРДОН.

Ястремской понадобился 1 час и 18 минут, чтобы обыграть Носкову. Это уже восьмая победа одесситки в Мельбурне, пять из которых были одержаны против теннисисток с рейтингом выше её.

Ещё три матча Ястремская выиграла в квалифай-раунде, став первой с 1978 года женщиной, которая пробилась в 1/2 финала Australian Open через квалификацию. 46 лет назад это сделала австралийка Кристин Дори, а всего это пятый случай в истории, когда теннисистка из квалификации дошла до полуфинала турнира «Большого шлема».



Кроме того, Ястремская стала первой украинской теннисисткой, дошедшей до полуфинала в Мельбурне и второй после Элины Свитолиной в полуфинале турнира «Большого шлема». Это лучшее карьерное достижение Ястремской на «мейджорах».



За место в финале одесситка сыграет с победительницей матча Анна Калинская (WTA №75) – Чжэн Циньвэнь (Китай, WTA №15).

Одесса News информировала, что турнир «Большого шлема» Australian Open-2024 проходит в Мельбурне с 14 по 28 января на открытых кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд – 86,5 млн австралийских долларов.

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