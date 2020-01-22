Теннисистка из Одессы Козлова проиграла стартовый матч на Australian Open

Теннисистка Екатерина Козлова, тренирующаяся в Одессе, не сумела во вторник выиграть свой поединок первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с призовым фондом 49 млн 564 тыс 735 долл.

На корте Мельбурна Екатерина (№83 WTA) уступила представительнице Австралии Присцилле Хон (139) — 3:6, 4:6, сообщает XSPORT.

Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

«Козлова четвёртый раз подряд вылетела из Australian Open на стадии первого круга. Украинка продолжит выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде, где она заявлена вместе с полькой теннисисткой Магдой Линетт», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 21 января первый раунд Australian Open успешно преодолела ведущая украинская теннисистка, уроженка Одессы Элина Свитолина.