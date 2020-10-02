Свитолина вышла в 1/8 финала Rolan Garros, у Козловой тоже успехи

Первая «ракетка» Украины и пятая теннисистка мира Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с общим призовым фондом 19 млн 694 тыс 806 долл.

На парижском корте украинка обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа (№178 WTA) — 6:3, 0:6, 6:2 и россиянку Екатерину Александрову из России (№31 WTA) — 6:4, 7:5, сообщает XSport.

В четвёртом раунде (1/8 финала) уроженка Одессы встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 45) — Элизе Мертенс (Бельгия, 20).

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова успешно стартовала в соревнованиях пар этого Открытого чемпионата. Украинский-польский дуэт Козлова/Магда Линетт победил французскую пару Амандин Эсс/Армони Тан — 6:0, 7:6 (7:2).

Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.

Во втором круге Козлова и Линетт встретятся с победительницами противостояния Обан Дроге/Селена Яничевич (Франция) — Кори Гофф/Кэти Макнэйли (США).

Наша Даяна Ястремская, проиграв в одиночных турнирах, не смогла задержаться и в парной сетке Roland Garros. На стадии первого раунда вместе с белоруской Верой Лапко она проиграла американскому дуэту Эйша Мухаммад / Джессика Пегула со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

«Если бы не дождь, ветер, тяжёлый корт, мокрые мячи, думаю, мой результат был бы получше», — так прокомментировала Ястремская свой проигрыш.

Как сообщала Одесса News, Ястремская ушла от своего тренера — немца Саши Бажина. «С Сашей Бажиным мы не сошлись характерами. Я думаю, что мы немножко разные люди, немножко мыслим в разных направлениях. Опять же, для меня это был опыт работы с ним, а для него – со мной. На турнире в Риме и Roland Garros у меня был временный тренер – это французский экс-теннисист Жерар Сольве. Мне предложил поработать с ним мой агент Стефан Гуров, мы согласились, потому что других вариантов пока не было. В этом вопросе мы решили взять паузу, подумать, поразмышлять», — сказала Ястремская.