Две одесские теннисистки готовятся к турниру в Сербии

Теннисистки из Одессы Даяна Ястремская и Екатерина Козлова присоединились к составу участниц выставочного турнира Eastern European Championship в Сербии.

Об этом спортивном событии рассказывает XSPORT.

Соревнования начнутся на кортах Теннисной академии Янко Типсаревича в Белграде 15 июня.

А пока Ястремская и Козлова готовятся к турниру, ещё одна теннисистка родом из Одессы — пятая ракетка мира Элина Свитолина — продолжает наслаждаться отдыхом в солнечном Монте-Карло и рассказывать об этом своим подписчикам в Instagram.

На этот раз теннисистка опубликовала фото на балконе на фоне флага княжества Монако, а позади неё – небольшая бухта и яхты местных богачей.

Свитолина прилетела из Швейцарии в Монте-Карло на прошлой неделе и поначалу не решалась выходить на улицу из-за коронавируса.

Вчера Элина Свитолина и украинская теннисистка Катарина Завацкая провели совместную тренировку в Монте-Карло.

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская в апреле 2020 года представила короткий мультфильм, в котором призвала украинцев беречь себя во время пандемии коронавируса и придерживаться рекомендаций врачей и ограничений.