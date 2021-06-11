Одесская теннисистка Козлова сошла с дистанции турнира в Великобритании

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова не воспользовалась шансом выйти в четвертьфинал турнира Viking Open Nottingham — WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания) с призовым фондом 235 тыс 238 долл.

В третьем круге Екатерина (№159 WTA) в трёх сетах уступила 20-й «ракетке» мира Джоанне Конте из Великобритании — 2:6, 6:1, 3:6, сообщает XSport.

«Теннисистки провели на корте чуть больше 2 часов. Британка подала навылет 15 раз, против 4 эйсов у Катерины. Украинка допустила 4 двойные ошибки на подаче, реализовав 2 брейк-поинта из 8», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в предыдущем, третьем, круге Viking Open Nottingham — WTA 250 в Ноттингеме, Екатерина Козлова обыграла Мэдисон Бренгл из США (84) — 6:3, 5:7, 6:3.

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