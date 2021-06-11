Погода в Одессе на выходных — дружелюбная

Погода на ближайшие дни в Украине – дружелюбная, летняя и периодически дождливая.

Дождей будет много: тёплых, непродолжительных, часто грозовых, иногда пятиминутных ливневых, иногда назойливых мелких, прогнозирует Sinoptik.ua.

В этот период дожди – залог хорошего урожая. Кроме того, дожди облегчают состояние людей, страдающих аллергией. Аллергию в июне может вызвать цветение ржи, подорожника, щавеля. Ещё один плюс дождей – они очищают воздух от химических и микробных загрязнений.

На юге страны 11-13 июня очень тепло и дождливо. Грозы медленно отступают. В Одессе вероятность дождя в субботу небольшая. Самой тёплой с 11 по 13 июня будет Херсонская область, до +27° С. Самый безоблачный день в субботу в Николаеве. Температура Чёрного моря у Одессы +16.2°С, Азовского у Бердянска +20.8°С.

По прогнозу, 13-14 июня холодный фронт на короткое время зайдёт на территорию Украины и снизит температуру воздуха в зависимости от региона на 3-7 градусов. В Одессе 14 июня, в понедельник, также температура воздуха станет немного ниже, и дожди пройдут снова.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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