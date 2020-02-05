Сильный дождь в Одессе подтопил несколько улиц города

В связи со смещением активного южного циклона на территории Одесской области осложнились погодные условия.

Как сообщает официальный сайт города, значительное количество выпавших осадков привело к подтоплению улиц Химической, Промышленной и Мечникова, 132 («Масложиркомбинат»). Здесь активно работала техника коммунального предприятия «Городские дороги», проводившая откачку воды.

«Несмотря на шестичасовой дождь, на дорогах Одессы на 8:00 наблюдается хорошая проезжаемость», — говорилось в сообщении.

Отмечается, что подтопление ул. Химической не повлияло на работу троллейбусного маршрута №8. Все трамвайные и троллейбусные маршруты КП «Одесгорэлектротранс» работают без сбоев.

Как сообщала Одесса News, синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий. Поэтому одесская мэрия обращается к жителям с настоятельной просьбой: максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы, не оставлять автомобили вдоль основных дорожных магистралей, так как техника КП «Городские дороги», в случае необходимости, не сможет действовать максимально эффективно.

Фото: «Одесса»