В Одессе 17 стран согласовывают проведение Sea Breeze-2020

Представители 17 стран участвуют в главной планирующей конференции по подготовке учений Sea Breeze в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В Одессе началась главная планирующая конференция по проведению украинско-американских учений Sea Breeze-2020. Представители стран-участниц должны обсудить и согласовать все вопросы проведения будущих учений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди организационных вопросов конференции — согласование плана и хода манёвров, определение формата участия стран, проведение рекогносцировки на местах, определение районов, которые необходимо будет перекрыть для проведения стрельб.

По информации руководителя учений Sea Breeze-2020 с украинской стороны капитана 1 ранга Алексея Доскато, на сегодняшний день, кроме Украины, на конференции уже зарегистрировались представители 17 стран: Соединенных Штатов Америки, Болгарии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции, Швеции, Дании и Латвии. Также в этом году в международных морских учениях впервые будут участвовать Япония и Южная Корея.

«Только после завершения конференции станет окончательно известно о количестве участников, сил и средств, которые будут привлечены к уже двадцатым учениям Sea Breeze-2020. Забегая вперёд, можно сказать, что впервые в истории в Sea Breeze-2020 будет участвовать сухопутное подразделение из Норвегии. От украинской стороны запланировано привлечь около 20 единиц корабельного состава, 7 единиц Государственной пограничной службы Украины и подразделения морской пехоты», — процитировала пресс-служба Алексея Доскато.

Как сообщала Одесса News, прошлогодние украинско-американские командно-штабные учения Sea Breeze – 2019 проинспектировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Минобороны